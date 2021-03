Slowenischer EU-Ratsvorsitz beschäftigt sich mit Zukunft des Wohnens

Wien als erste Station für Design-Wanderausstellung

Seit einem Jahr spielt sich das Leben der Europäer weitgehend in den eigenen vier Wänden ab. Folgerichtig widmet sich der künftige slowenische EU-Ratsvorsitz der "Zukunft des Wohnens". Im Rahmen einer Ausstellung, die bis 25. April im designforum Wien zu sehen ist, werden 43 innovative Gegenstände von der Wasserflasche bis zur Wärmepumpe gezeigt. Der Fokus liegt dabei auf Nachhaltigkeit. Österreich ist die erste Station dieser Wanderausstellung durch 25 EU-Staaten.

"Das ist ein großer Tag für die slowenische Ratspräsidentschaft", sagte die Botschafterin Sloweniens in Österreich, Ksenija Skrilec, anlässlich der Ausstellungseröffnung am Donnerstagabend. Noch vor Beginn des Ratsvorsitzes am 1. Juli zieht die Ausstellung nach Berlin weiter, dann folgen 23 weitere Länder.

Unter den Exponaten befindet sich etwa Schmuck aus Silber, das aus ausrangierten elektronischen Geräten gewonnen wurde oder Filzstühle, die aus alten Plastikflaschen hergestellt wurden. Martin Fößleitner von designaustria hob im Gespräch mit der APA den verbindenden Charakter der Ausstellung hervor, bei der es auch um die Vernetzung mit Unternehmen geht. Die mitteleuropäische Designszene habe viel gemeinsam. "Wir sind alle Designexporteure", betonte er.

(S E R V I C E: https://www.designforum.at/veranstaltung/the-future-of-living )