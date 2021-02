SMA Solar erwartet nach robustem Jahr weiteres Wachstum 2021

SMA Solar erwartet Gewinneinbruch im dritten Quartal Deutschlands größter Solarkonzern SMA Solar erwartet wegen der sinkenden Subventionen für die Branche in Europa im dritten Quartal spürbare Rückgange bei Umsatz und Gewinn. "Die deutlichen Veränderungen in den Förderbedingungen wichtiger europäischer Solarmärkte wirkten sich bereits im dritten Quartal auf die Nachfrage nach unseren Wechselrichtern aus", erklärte Vorstandschef Pierre-Pascal Urbon am Mittwoch vor Analysten und Investoren in Frankfurt.