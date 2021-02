SNB hält expansive Politik zur Bewältigung der Coronakrise nötig

Schweizer Notenbank hält an Tiefzinspolitik und Euro-Kursgrenze fest Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält angesichts nicht vorhandener Inflationsrisiken wie erwartet an ihrer Tiefzinspolitik fest. Das Zielband für den Dreimonats-Libor bleibt bei 0,0 bis 0,25 Prozent, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Die SNB werde die Liquidität am Geldmarkt weiterhin außerordentlich hoch halten.