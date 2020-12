SNB wird Negativzinsen auch nach fast sechs Jahren nicht antasten

Keine Änderung bei Sitzung am kommenden Donnerstag erwartet - Experten: Auch 2021 keine Änderung - Drehen an Zinsschraube frühestens 2023 gesehen, von manchen Experten sogar erst 2028

Eine Leitzinsänderung in der Schweiz ist nach einhelliger Einschätzung von Ökonomen auch fast sechs Jahre nach dem letzen Zinsschritt der Währungshüter der Alpenrepublik nicht zu erwarten. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) dürfte bei ihrer vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung am kommenden Donnerstag an ihrem Leitzins von minus 0,75 Prozent festhalten, prognostizieren alle 30 von Reuters befragte Wirtschaftsexperten.

Die Sichteinlagen von Banken bei der Notenbank ab einem gewissen Freibetrag dürften ebenfalls weiter mit einer Gebühr von 0,75 Prozent belastet werden.

Die Volkswirte gehen zudem davon aus, dass das dreiköpfige Direktorium um SNB-Chef Thomas Jordan die Zinsen auch im kommenden Jahr nicht antasten wird. Frühestens im ersten Quartal 2023 dürfte die Notenbank wieder an den Zinsen schrauben. Manche Ökonomen prognostizieren sogar auf Jahre hinaus stabil tiefe Zinsen. "Wir erwarten eine Änderung - und zwar eine Erhöhung - des Leitzinses nicht vor Mitte 2028", sagte Timo Klein von IHS Markit.

Um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des in ungewissen Zeiten bei Investoren als "sicherer Hafen" gefragten Frankens zu unterbinden, wird die Notenbank wohl weiterhin auf ihren zweiten geldpolitischen Pfeiler Devisenmarktinterventionen setzen. Auch die drohende Einstufung der Schweiz als Währungsmanipulator durch die USA dürfte daran nichts ändern. Während der Coronavirus-Krise hat die SNB ihre Fremdwährungskäufe kräftig ausgeweitet und ihre Direktoriumsmitglieder haben wiederholt betont, dass sie bereit sind, diese fortzusetzen oder sogar noch zu erhöhen, sollte die Schweizer Devise an Stärke gewinnen.

In der ersten Jahreshälfte hat sich die SNB mit 90 Milliarden Franken (84 Mrd. Euro) gegen eine Frankenaufwertung gestemmt. Gegenüber der Hauptexportwährung Euro hat sich die Landeswährung seit dem Hoch im Mai etwas verbilligt, dafür jüngst gegenüber dem Dollar zugelegt. Ein Euro ist aktuell für 1,0760 Franken zu haben, der Dollar kostet 0,8870 Franken.