Snowboard: Alle bisherigen 52 WM-Medaillen für Österreich

Keine ÖSV-Medaille im Snowboard-Cross der Herren Österreichs Snowboarder sind im ersten Olympia-Bewerb ohne Medaille geblieben. Mario Fuchs war am Montag im Crossbewerb der Herren am Cypress Mountain zwar der schnellste Mann am Kurs, schied aber als Führender nach einem Fahrfehler ebenso im Semifinale aus wie Lukas Grüner. Am Ende gab es die Plätze 6 und 7 bzw. Rang 23 für Markus Schairer. Gold ging an den US-Titelverteidiger Seth Wescott.