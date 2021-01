Snowboarderin Anna Gasser hat am Freitag im Slopestyle-Bewerb der X-Games in Aspen (USA) im Achterfinale der Frauen Platz sieben belegt. Der Sieg ging an die zweifache Slopestyle-Olympiasiegerin Jamie Anderson (USA) vor der Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott und der Kanadierin Laurie Blouin. Am Samstag ist Gasser in Aspen noch im Big Air am Start.