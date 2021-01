Snowboard: Crosser Dusek bei Weltcup-Auftakt Fünfter

Pickl Sechster - Zerkhold Achte

Österreichs Snowboard-Crosser sind mit drei Halbfinal-Teilnahmen beim späten Weltcup-Auftakt im italienischen Valmalenco gestartet. Bester ÖSV-Boarder in der Lombardei war Jakob Dusek als Sieger des kleinen Finales als Fünfter unmittelbar vor seinem Teamkollegen David Pickl. Weltcup-Titelverteidiger Alessandro Hämmerle (13.) schied nach schlechtem Start im Viertelfinale aus. Der Tagessieg ging am Samstag überraschend an den Niederländer Glenn de Blois.

Bei den Frauen holte die Italienerin Michela Moioli den Favoriten-Sieg. Der Niederösterreicherin Pia Zerkhold (22) gelang als Vierte im kleinen Finale und gesamt Platz acht ihr bestes Weltcup-Ergebnis.

Der zweite Bewerb am Sonntag (14.00 Uhr) ist gleichzeitig bereits der letzte Wettkampf vor der WM Mitte Februar in Idre (SWE). Danach sind nur noch Weltcups in Bakuriani (GEO) und Veysonnaz (SUI) geplant.