Snowboard: Crosser starten in Valmalenco spät in ihre Weltcupsaison

Die Snowboardcrosser starten am Wochenende in Valmalenco nach der coronabedingten Absage mehrerer Stationen spät in ihre Weltcupsaison. Die zwei Rennen in Italien sind gleichzeitig auch bereits die Generalprobe für die WM Mitte Februar in Idre (SWE). Danach sind nur noch Weltcups in Bakuriani (GEO) und Veysonnaz (SUI) geplant.

"Es ist natürlich ungewöhnlich, dass der Weltcup erst so spät losgeht. Aber wir haben eine gute Vorbereitung absolviert und sind für die ersten Rennen gerüstet", meinte Weltcup-Titelverteidiger Alessandro Hämmerle. Österreich ist in Valmalenco mit zehn Männern sowie Weltcupdebütantin Anna-Maria Galler und Pia Zerkhold vertreten.