Snowboard: Karl holte WM-Gold im PSL durch Finalsieg über Prommegger

ÖSV-Damen im Viertelfinale ausgeschieden

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Endstand der Bewerbe ---------------------------------------------------------------------

Benjamin Karl ist fünffacher Snowboard-Weltmeister. Der 35-Jährige gewann am Dienstag bei den Parallel-Weltmeisterschaften in Rogla (Slowenien) das österreichische Finalduell im Slalom gegen Andreas Prommegger um 0,09 Sekunden. Es war das dritte WM-Finalduell zwischen dem gebürtigen Niederösterreicher Karl und dem Salzburger Prommegger. 2017 in Sierra Nevada hatte Prommegger sowohl im Riesenslalom als auch im Slalom gegen Karl gewonnen.

Am Vortag hatte Julia Dujmovits im PGS Bronze geholt, diesmal schied die Burgenländerin im Viertelfinale gegen die Russin Sofia Nadyrschina aus, die danach Gold gewann. Auch Claudia Riegler scheiterte im Viertelfinale, die 47-Jährige unterlag der Deutschen PSG-Weltmeisterin Selina Jörg. Für Sabine Schöffmann und Daniela Ulbing war bereits im Achtelfinale Endstation.