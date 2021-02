Snowboard: ÖSV nominierte acht Aktive für Parallel-WM

Sabine Schöffmann, Daniela Ulbing, Claudia Riegler und Julia Dujmovits sowie Benjamin Karl, Andreas Prommegger, Alexander Payer und Lukas Mathies werden Österreich nächste Woche bei der Snowboard-Parallel-WM in Rogla vertreten. Das Präsidium des Österreichischen Skiverbandes segnete einen entsprechenden Vorschlag der sportlichen Leitung für Snowboard im ÖSV ab.

Am Programm stehen am Montag der Parallel-Riesentorlauf (10.00 Qualifikation/14.00 Finale der Top 16) sowie am Dienstag der Parallel-Slalom (10.30/14.45, Entscheidungen jeweils live ORF 1).

Wegen der Corona-Pandemie waren die eigentlich für diesen Februar in China geplanten Weltmeisterschaften der Snowboarder und Ski-Freestyler abgesagt worden. Es fanden sich aber mehrere Ersatz-Veranstalter für die jeweiligen Disziplinen.