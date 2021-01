Snowboard: "Richtig knapp" - Gasser in Laax gerade noch ins Finale

Kärntnerin profitierte von Finalteilnehmerinnenfeldaufstockung

Snowboarderin Anna Gasser hat beim Slopestyle-Weltcupauftakt in Laax mit Zittern das Finale erreicht. Die Big-Air-Olympiasiegerin belegte am Mittwoch im Halbfinale mit 69,55 Punkten Rang acht, das reichte nach einer erst am Dienstag fixierten Finalfeldaufstockung von sechs auf acht gerade noch für den Einzug in die Entscheidung am Freitag.

"Das war heute richtig knapp. Ich bin froh, dass es sich für das Finale ausgegangen ist. Im Finale muss ich auf jeden Fall noch zulegen", sagte die zuletzt am Kreischberg im Big Air drittplatzierte Gasser. Die Bestnote erhielt die US-Amerikanerin Jamie Anderson (83,60). Clemens Millauer schied in der Schweiz bereits am Dienstag in der Qualifikation aus.