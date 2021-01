Snowboard: Riegler im Parallel-Riesentorlauf von Scuol Vierte

Prommegger und Karl Fünfter bzw. Sechster - Siege in der Schweiz an Russen Slujew und Nadyrschina - Dujmovits bei Comeback Siebente - Karl als Weltcup-Führender nach Bad Gastein

Für Österreichs Snowboard-Elite hat es am Samstag beim Weltcup-Parallelriesentorlauf in Scuol in der Schweiz knapp nicht für einen Podestplatz gereicht. Claudia Riegler belegte Rang vier, im "kleinen Finale" gegen die Schweizerin Julie Zogg musste sich die 47-Jährige um 0,02 Sek. geschlagen geben. Bei den Herren wurden Andreas Prommegger und der weiter Weltcupführende Benjamin Karl Fünfter bzw. Sechster. Es gewannen die Russen Igor Slujew und erstmals Sofia Nadyrschina.

Riegler zeigte sich danach zufrieden. "Das war ein Super-Rennen, in dem ich durchwegs gute Läufe gefahren bin. Im kleinen Finale habe ich beim letzten Übergang einen kleinen Fehler gemacht, der mich das Podium gekostet hat. Ein vierter Platz hat mir aber schon einmal mehr wehgetan als der heutige."

Positiv äußerte sich auch Promegger ("In Summe hat das heute gut gepasst"), Karl haderte mit einem Missgeschick vor dem Rennen. "Nachdem mir im Training ein Teil an meinem Schuh gebrochen ist, hatte ich nach der notwendigen Reparatur heute zu Beginn noch nicht die notwendige Sicherheit am Brett", erzählte der Weltcup-Führende.

Die Burgenländerin Julia Dujmovits gab ihr Comeback, die siebentplatzierte Olympiasiegerin von 2014 scheiterte im Viertelfinale ebenso an Ramona Hofmeister wie schon im Achtelfinale Sabine Schöffmann. Auch für die Kärntnerin war es das erste Saisonrennen, sie wurde vor Daniela Ulbing 15.. Die Deutsche Hofmeister besiegte im Semifinale Riegler und avancierte so zum Österreicherinnen-Schreck. Im Finale gegen die 17-jährige Nadyrschina hatte sie aber um 0,15 Sekunden das Nachsehen.

Bei den Herren hatte im Viertelfinale Prommegger gegen den Deutschen Stefan Baumeister und Karl gegen Slujew das Nachsehen. Arvid Auner (9.), Aron Juritz (11.) und Alexander Payer (16.) waren im Achtelfinale hängengeblieben. Suljew setzte sich im Finale gegen den Polen Michal Nowaczyk durch. Der Weltcup wird am Dienstag und Mittwoch mit Parallel-Slaloms im Einzel und im Team in Bad Gastein fortgesetzt.