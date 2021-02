Snowboard: Schöffmann beim Russland-Weltcup Riesentorlauf-Dritte

Sonst niemand im ÖSV-Team im Viertelfinale - Siege an Hofmeister und Loginow

Die Kärntnerin Sabine Schöffmann hat am Samstag beim Weltcup-Riesentorlauf der Parallel-Snowboarder in Bannoje in Russland Rang drei belegt. Die 28-Jährige war die einzige aus dem ÖSV-Team im Viertelfinale. Claudia Riegler und Julia Dujmovits waren im Achtelfinale ausgeschieden, bei den Männern Alexander Payer. Schöffmann kam gegen Sofia Nadirschina und Milena Bikowa (beide RUS) weiter, ehe sie Cheyenne Loch unterlag und Selina Jörg (beide GER) distanzierte.

Den Sieg bei den Frauen holte in einem rein deutschen Finale Ramona Hofmeister gegen Loch sowie bei den Männern in einem russischen Duell Dimitrij Loginow gegen Igor Slujew. Moskau-Slalomsiegerin Daniela Ulbing (17.) um 0,04 Sekunden bzw. Arvid Auner (17.), Benjamin Karl (23.), Andreas Prommegger (24.) und Fabian Obmann (36.) waren in der Qualifikation hängengeblieben. Riegler wurde Elfte, Dujmovits 16. und Payer Neunter. Im Weltcup sind Prommegger und Karl Dritter bzw. Vierter.