Snowboard: Schöffmann im Parallel-Slalom in Bannoje Vierte

Für ÖSV-Herren war spätestens im Viertelfinale Endstation - Prommegger Fünfter

Sabine Schöffmann hat den zweiten Stockerlplatz beim Parallel-Weltcup der Snowboarder in Bannoje (Russland) knapp verpasst. Die Kärntnerin wurde nach Rang drei im Riesentorlauf am Sonntag Vierte im Slalom. Sie zog nach Siegen über die Deutsche Ramona Hofmeister und die Russin Sofia Nadirschina in das Halbfinale ein, wo sie wie am Vortag der Deutschen Cheyenne Loch unterlag. Um Rang drei musste sie sich der Japanerin Tomoka Takeuchi geschlagen geben.

Gleich sechs ÖSV-Herren und drei -Damen hatten sich für die Entscheidung der Top 16 qualifiziert, die wegen der windigen Verhältnisse erst verspätet in Szene ging. Für die Herren war aber spätestens im Viertelfinale bereits Endstation. Andreas Prommegger unterlag knapp um 0,02 Sekunden dem Schweizer Dario Caviezel und wurde Fünfter, Fabian Obmann musste sich dem Russen Dimitrij Loginow geschlagen geben und Benjamin Karl dessen Landsmann Andrej Sobolew. Alexander Payer war im Achtelfinale an Prommegger gescheitert, Sebastian Kislinger an Karl und Arvid Auner am Russen Dimitrij Sarsembajew.

Claudia Riegler unterlag in der Runde der letzten acht Takeuchi, Julia Dujmovits hatte im Achtelfinale gegen Loch das Nachsehen. Die Siege gingen an die Schweizerin Julie Zogg und an Loginow, der im rein russischen Podest vor Stepan Naumow und Sobolew triumphierte.