Snowboard: Sieben ÖSV-Athleten erreichten Finale im WM-Parallelslalom

Alle vier ÖSV-Damen und drei Herren haben es bei den Parallel-Weltmeisterschaften der Snowboarder in Rogla (Slowenien) in das Finale der Top 16 geschafft (14.45 Uhr/live ORF 1). Die Besten waren Riesentorlauf-Bronzemedaillengewinnerin Julia Dujmovits als Achte und Andreas Prommegger als Dritter. Die Bestzeiten stellten PGS-Vizeweltmeisterin Sofia Nadyrschina sowie der am Montag Drittplatzierte Andrej Sobolew jeweils von der Russischen Ski Föderation auf.

Die Burgenländerin Dujmovits hatte nach zwei Qualifikationsläufen 1,68 Sekunden Rückstand, Daniela Ulbing war Elfte (+2,29), Claudia Riegler 13. (+2,44) und Sabine Schöffmann 16. (+2,69). Bei den Herren fehlten dem Salzburger Prommegger 0,72 Sekunden, Alexander Payer war Fünfter (+0,87) und Benjamin Karl Zwölfter (+1,29). Für Lukas Mathies war als 27. Endstation (+2,32).