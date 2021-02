Die Snowboard- und Ski-Freestyle-WM wird Mitte März in Aspen nachgeholt. Die USA springen als Austragungsort für China ein, das die für Februar geplanten Titelkämpfe aufgrund der Coronavirus-Pandemie absagen musste. In Colorado werden vom 10. bis 16. März in den Disziplinen Halfpipe, Slopestyle und Big Air von Olympiasiegerin Anna Gasser insgesamt zwölf Medaillensätze vergeben.