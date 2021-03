Snowboard: Steckbriefe Karl und Prommegger

Steckbriefe der Snowboarder Benjamin Karl und Andreas Prommegger, die am Dienstag in Rogla bei den Parallel-Weltmeisterschaften im Slalom Gold und Silber gewonnen haben:

Benjamin Martin KARL (35) Geboren: 16. Oktober 1985 in St. Pölten/Niederösterreich Wohnort: Lienz/Osttirol Verein: Club SU Trendsport Weichberger Hobbys: Mountainbiken, Motorsport, Kajak, Klettern, Bergsteigen Homepage: www.benjamin-karl.com Größte Erfolge: Olympia (1 Silber, 1 Bronze): Silber PGS 2010 in Vancouver Bronze PSL 2014 in Sotschi WM (5 Gold/2 Silber/1 Bronze): Gold PSL 2009 Gangwon, Gold PGS und PSL 2011 La Molina, Gold PGS 2013 Stoneham, Gold PSL 2021 Rogla Silber PSL und PGS 2017 Sierra Nevada Bronze PGS 2015 Kreischberg Weltcup: 18 Einzel-Siege Gesamt- und Parallel-Weltcupsieger 2007/08, 2009/10, 2010/11 Junioren-WM: Gold PGS 2005 Zermatt, Bronze PGS 2004 Klinovec Andreas PROMMEGGER (40) Geboren: 10. November 1980 in Schwarzach im Pongau/Salzburg Wohnort: St. Johann im Pongau/Salzburg Verein: WSV St. Johann im Pongau Hobbys: Tennis, Biken, Wakeboarden, Motorradfahren Homepage: www.andi-prommegger.at Größte Erfolge: Olympia: 8. PGS 2014 Sotschi, 9. PGS 2006 Turin und 2010 Vancouver WM (2 Gold, 1 Silber): Gold PSL und PGS 2017 Sierra Nevada Silber PSL 2021 Rogla Weltcup: 19 Einzel-Siege Gesamtweltcupsieger 2011/12, 2012/13, 2016/17 Junioren-WM: Gold 2000 im PSL und PGS Berchtesgaden