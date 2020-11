Der Snowboard-Weltcup in Bad Gastein, der für 12. und 13. Jänner 2021 angesetzt war, ist abgesagt worden. Dies gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Aufgrund der derzeitigen regionalen Entwicklung der Coronavirus-Pandemie sei es unmöglich, ein geringes Risiko einer Clusterbildung zu gewährleisten. Der seit 2001 immer in Gastein ausgetragene Weltcup soll aber 2022 auf die Buchebenwiese zurückkehren, hieß es.