So wenig Fluggäste in Deutschland wie noch nie seit Wiedervereinigung

Fraport erzielte bei Passagieren November-Rekord Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat trotz des sich abschwächenden Wachstums in der Luftfahrt einen November-Passagierrekord erzielt. An Deutschlands größtem Flughafen wurden 4,3 Mio. Fluggäste gezählt und damit so viele wie noch nie im November, wie das im MDax notierte Unternehmen mitteilte.