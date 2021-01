Söder: Gespräche über Kanzlerkandidatur nach Wahlen im März

CSU-Chef bekräftigt Mitspracherecht: "Werden dabei sicher sehr gut zusammenarbeiten"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will erst nach den Landtagswahlen im März über den gemeinsamen Kanzlerkandidaten der regierenden Unionsparteien sprachen. . "Zunächst wird über den CDU-Vorsitz entschieden. Dann muss sich die CDU sortieren und für die wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März erfolgreich aufstellen", sage Söder der "Bild am Sonntag".

"Danach werden die Parteivorsitzenden von CDU und CSU über die Kanzlerkandidatur sprechen. Wir werden dabei sicher sehr gut zusammenarbeiten", sagte Söder, dem selbst Kanzlerambitionen nachgesagt werden. Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat sich für eine Entscheidung nach den Wahlen im März ausgesprochen.

Laschet, Ex-Umweltminister Norbert Röttgen und der frühere CDU-Fraktionschef Friedrich Merz bemühen sich um das Amt des CDU-Chefs, nachdem Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer im Vorjahr das Handtuch geworfen hatte. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte das CDU-Vorsitzamt im Dezember 2018 abgegeben und will bei der Bundestagswahl Ende September nicht neuerlich als Kanzlerkandidatin antreten.