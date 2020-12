Söder spricht sich für schwarz-grüne Koalition in Deutschland aus

Für Chef der bayrischen CSU aktuell das interessanteste Angebot

Der bayrische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder hat sich für eine Koalition zwischen Union und Grünen nach der deutschen Bundestagswahl ausgesprochen. Eine schwarz-grüne Koalition wäre "aktuell das interessanteste politische Angebot", sagt Söder der deutschen Wochenzeitung "Spiegel" laut Vorausbericht.

Schwarz-Grün hätte einen großen Reiz, "weil beide politischen Kräfte die ganz großen Fragen unserer Zeit im Blick haben, wie die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie", so Söder, der als möglicher Kanzlerkandidat für die konservative Union CDU/CSU gehandelt wird in einem Doppelinterview des "Spiegel" mit dem deutschen Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck.

Der Grünenvorsitzende lobte Söders Wandlung, der laut Habeck seit einiger Zeit immer liberaler auftritt. Es käme nicht allzu häufig in der Politik vor, dass solch eine Kurskorrektur mit Selbstkritik verbunden sei. "Insofern fand ich das lehrreich, wie Herr Söder diese Kurve gekriegt hat", so Habeck. Im Gegenzug erkannte Söder den "anderen, philosophischen Blick auf die Politik", den Habeck habe, positiv an. "Das kann den Diskurs erweitern und Menschen auch wieder für Politik begeistern."