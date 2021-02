Söder spricht sich klar für Koalition mit FDP im Bund aus

Koalition mit Grünen laut CSU-Chef "nicht einfach"

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich klar für eine Koalition der Union mit der FDP auf Bundesebene in Deutschland ausgesprochen und die Grünen scharf kritisiert. "Die FDP wäre immer der prioritäre Partner, wenn es reicht", sagte Söder am Mittwoch beim virtuellen politischen Aschermittwoch der CSU in Passau. Er betonte, FDP-Parteichef Christian Lindner sei ein "sehr seriöser Partner". Eine Koalition mit den Grünen sei möglich, aber "nicht einfach", sagte Söder.

Und er fügte hinzu: "Das derzeitige Programm, das sie haben, ist nicht koalitionsfähig." Mit Blick auf die Diskussion über Einfamilienhäuser sagte der bayerische Ministerpräsident: "Dies ist eigentlich das typische linke Gesicht der Grünen, das wollen wir eigentlich nicht." Er betonte: "Ich bin für mehr Grün in Bayern, aber nicht für mehr Grüne." Sein Bundesland stehe aus ökologischer Sicht gut da. "Um das Grüne in Bayern kümmern wir uns als CSU", sagte Söder und fügte hinzu: "Bayern ist ein grünes Land, ohne Grüne im Amt." Die SPD erwähnte Söder in seinen Koalitionsüberlegungen nach der Bundestagswahl im September nicht.

Am liebsten wäre ihm ohnehin eine absolute Mehrheit von CDU/CSU, betonte Söder. Mit Blick auf den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet sagte er: "Armin und ich werden alles dafür tun, damit es klappt." Laschet hatte zuvor als erster CDU-Vorsitzender überhaupt ein Grußwort an den politischen Aschermittwoch der Schwesterpartei gerichtet.