Söder verteidigte Grenzkontrollen beim politischen Aschermittwoch

"Möchte kein zweites Ischgl erleben" - Oö. LH Stelzer (ÖVP) strich oberösterreichisch-bayrische Gesprächskultur heraus

Die CSU hat zu ihrem ersten virtuellen politischen Aschermittwoch geladen und zeitweise über 4.200 Anhänger folgten dem Ruf ins Internet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verteidigte live in der Passauer Dreiländerhalle den strengen Corona-Kurs seiner Regierung, auch die Grenzkontrollen. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bezeichnete diese in seiner Wortmeldung als schmerzlich und betonte die Gemeinsamkeiten.

Das Klirren von Maßkrügen war nicht live zu hören, aber am Bildschirm zu sehen, die entsprechenden Icons strömten - gemeinsam mit Fähnchen und applaudierenden Händen - über das Bild des am Brotzeittisch sitzenden CSU-Chefs beim "Aschermittwoch dahoam". In Sachen Corona mahnte er zu Vorsicht. Schnelle Öffnungen würden zum nächsten Lockdown führen wie man neben anderen Ländern auch in Österreich sehen könnte.

Er gestand Österreich zwar eine niedrigere Zahl an Infektionen zu als Tschechien, in Tirol gebe es aber viele Fälle mit der südafrikanischen Mutation. Wien - "mein Freund Sebastian Kurz" - setze zwar Maßnahmen, was Tirol betreffe, aber "die nehmen das nicht so ernst" dort teile man gegen alle aus. Söder äußerte zwar auch Verständnis für das Bundesland. Dennoch "Grenzkontrollen - nicht Schließungen - finde ich richtig, es geht um Sicherheit", sagte der Franke. "Ich möchte kein zweites Ischgl erleben."

Oberösterreichs Thomas Stelzer durfte - neben verschiedenen Landesgruppen-Chefs und Digitalministerin Dorothea Bär - vor Söder sprechen. Er hob die lange gewachsene Verbindung zwischen Bayern und Österreich, insbesondere Niederbayern und Oberösterreich, hervor und brachte mit "Freundschaften beweisen sich, wenn's schwierig wird" die aktuelle Grenz-Thematik aufs Tapet. "Wenn man so eng zusammenarbeitet, sind Themen wie Grenzkontrollen und -schließungen schmerzlich", sie könnten auch Schaden anrichten. "Wichtig ist, dass und wie man im Gespräch bleibt", rief er dazu auf, gemeinsam im Sinne der Pendler, Unternehmer und jener, die den kleinen Grenzverkehr brauchen, weiter zu gestalten. "Wichtig ist, sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen, die machen uns stark in Europa", verabschiedete sich Stelzer.