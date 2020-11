Software AG kommt bei Konzernumbau voran - Ergebnis gefallen

Betriebsergebnis im dritten Quartal um 58 Prozent auf knapp 25 Mio. Euro gesunken

Die deutsche Software AG macht bei ihrem Konzernumbau Fortschritte. Deswegen werde die im April wegen der Coronakrise zusammengestrichene Jahresprognose in einigen Bereichen trotz jüngster Umsatzeinbrüche erhöht, teilte die Nummer zwei in Deutschland hinter SAP am Mittwoch mit.

Für das Digitalgeschäft und das Datenbankgeschäft (Adabas & Natural) ist die Software AG nun etwas zuversichtlicher, rechnet aber trotzdem weiterhin mit einem deutlichen Rückgang der operativen Marge auf 20 bis 22 Prozent (2019: 29,2 Prozent).

Das Unternehmen will das Geschäft stärker auf die Cloud ausrichten und damit auf wiederkehrende Umsätze durch Abonnements statt auf Lizenzen, die einmalig bezahlt werden, und muss dafür einiges Geld in die Hand nehmen.

Ein Hackerangriff im Oktober hatte die Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen verzögert. Er sei nun eingedämmt und die internen Systeme arbeiteten wie gewohnt, hieß es. Weitere Details gab die Software AG nicht bekannt.

Im dritten Quartal brach der Umsatz trotz eines Auftragsplus von 5 Prozent um 17 Prozent auf 185,4 Mio. Euro ein. Das Betriebsergebnis fiel sogar um 58 Prozent auf knapp 25 Mio. Euro. Das Unternehmen bestätigte das mittelfristige Ziel, bis zum Jahr 2023 einen Umsatz von 1 Mrd. Euro zu erwirtschaften.