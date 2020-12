Sohn schlug Vater in der Steiermark mit Eisenstange krankenhausreif

Streit um persönliche Habseligkeiten eskalierte - 35-Jähriger geständig

Bei einem Streit zwischen Vater und Sohn ist Donnerstagnachmittag ein 71-jähriger Steirer schwer verletzt worden. Er war mit seinem 35-jährigen Sohn zusammengekracht. Dann soll der Jüngere mit einer mehrere Kilogramm schweren Eisenstange auf den Vater eingeschlagen haben. Der Senior war offenbar vorübergehend bewusstlos und rief danach die Rettung. Der Verdächtige war geständig, hieß es am Freitag seitens der Polizei.

Die beiden Männer hatten bis vor geraumer Zeit noch zusammen am Hof des Vaters in Ragnitz (Bezirk Leibnitz) gelebt. Der 35-Jährige ist dann zwar ausgezogen, dürfte aber noch Habseligkeiten am Anwesen seines Vater gelagert haben. Deswegen dürfte es am Donnerstag zum Streit gekommen sein. Die Auseinandersetzung eskalierte, bis der Sohn dem Vater mit der Stange auf den Kopf schlug.

Während der 71-Jährige am Boden liegen blieb, verließ der 35-Jährige den Hof. Die gerufene Rettung brachte den Verletzten dann ins LKH Graz, wo er stationär behandelt wird. Die Verletzung am Kopf stellte sich als schwer heraus. Lebensgefahr bestehe aber keine, so die Polizei. Der Sohn gestand die Tat. Er wurde angezeigt. Die genauen Hintergründe werden noch ermittelt.