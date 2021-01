Sohn von Trivago-Chef platzte in CNN-Interview

Fed-Chef Bernanke verteidigt vehement die lockere US-Geldpolitik US-Notenbank-Chef Ben Bernanke hat die jüngste Lockerung der Geldpolitik in den USA vehement verteidigt. Das langsame Wachstum, der Rückgang der Inflation und eine seit Monaten hartnäckig hohe Arbeitslosigkeit seien die Gründe für den Schritt der Federal Reserve, hieß es in der Nacht zum Freitag in Auszügen aus einer Rede.