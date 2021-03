Soldaten in Myanmar drohen auf TikTok: "Erschieße alle, die ich sehe"

Militärjunta weicht von Facebook auf die in China beheimatete App aus

Soldaten und Polizisten in Myanmar gehen immer härter gegen Demonstranten vor und verbreiten ihre Drohungen dabei auch über Soziale Medien wie das Videoportal TikTok. "Ich werde in eure verdammten Gesichter schießen (...) und ich benutze echte Kugeln", sagt etwa ein in Tarnuniform gehüllter Mann in einem Clip von Ende Februar, während er mit einem Sturmgewehr auf die Kamera zielt.

"Ich werde heute Nacht durch die ganze Stadt patrouillieren und ich werden jeden erschießen, den ich sehe (...) Wenn du ein Märtyrer werden willst, erfülle ich dir deinen Wunsch."

Htaike Htaike Aung, Direktorin der Bürgerrechtsgruppe Myanmar ICT for Development (MIDO), die sich für einen freien Zugang zu digitalen Medien und Geräten in dem südostasiatischen Land einsetzt, sagt, ihre Gruppe habe mehr als 800 solcher Filme gefunden. Und das sei nur die Spitze des Eisbergs. Einige Videos haben Zehntausende Klicks.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte mehr als ein Dutzend sehen, bevor sie diese Woche vom Netz genommen wurden. TikTok erklärte, dass die Richtlinien der Plattform keine Inhalte erlaubten, die zu Gewalt anstifteten oder Falschinformationen verbreiteten, die Schaden verursachten. Entsprechend habe man solche Inhalte mit Bezug zu Myanmar entfernt und werde dies auch weiterhin tun.

Bürgerrechtler wie Htaike gehen davon aus, dass das Putschmilitär versuchen wird, seine Präsenz auf anderen Plattformen zu steigern. TikTok ist nicht die einzige Social-Media-App, über die in Myanmar Drohungen oder Hasstiraden verbreitet wurden. Der US-Technologieriese Facebook hat inzwischen alle Seiten mit Verbindung zur Armee in dem Land gekappt. Im Februar wiederum hat das Militär Facebook in Myanmar verboten. Seitdem stieg die ohnehin hohe Nachfrage nach TikTok, das dem chinesischen Unternehmen ByteDance gehört, in dem Land stark an. Branchendaten zufolge zählt die App zu den 20 am meisten heruntergeladenen Anwendungen in Myanmar.