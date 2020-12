Solidarität neu denken: "When Gesture Becomes Event" im Künstlerhaus

Gruppenausstellung sucht das Miteinander und nutzt die Coronapandemie für künstlerisch-theoretische Überlegungen

Kleine Handlungen mit großer Wirkung: Welche Konsequenzen eine simple Geste haben kann, wie aus dem vermeintlich Kleinen etwas Großes wird und warum Solidarität gerade in Zeiten der Coronapandemie von großer Bedeutung ist, damit beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Wiener Künstlerhaus. "When Gesture Becomes Event" ist Teil des Nachbarschaftsdialogs Österreich-Slowenien und ab morgen geöffnet.

16 Künstlerinnen und ihre teils sehr unterschiedlichen Zugänge zum Themenkomplex sind in der zweiten Ausstellung des frisch renovierten Hauses im Obergeschoß zu sehen. Begrüßt wird man allerdings schon davor, ziert doch Katharina Cibulkas Installation "Solange" die Außenfassade eines Seitenflügels. Ihr dort in Stick-Optik abgebrachter Satz "As long as the hope we spread is stronger than the fear we face, I will be a feminist" sei erst vor rund zwei Wochen fixiert worden, so Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein.

Und doch stehe er beinahe exemplarisch für das Gesamtprojekt, dessen Ausgangspunkt bereits knapp eineinhalb Jahre zurückliegt. "Hoffnung und Zuversicht sind zentrale Werkzeuge von gesellschaftspolitischen Handlungsräumen", betonte die Kuratorin am Montag bei einer Presseführung. Nicht zuletzt die Wahl von Joe Biden zum US-Präsident habe bei vielen wieder Hoffnung geweckt - Hoffnung auf ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander.

Dass die Schau, die Thun-Hohenstein gemeinsam mit Alenka Gregoric konzipiert hat, coronabedingt mehrfach verschoben wurde, sei zwar eine Herausforderung gewesen. "Aber es hat dem Projekt nicht geschadet, sondern unseren Einsatz sogar noch intensiviert." Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr sei gemeinsam mit den Künstlerinnen die Frage nach solidarischem Handeln in diesen Zeiten aufgegriffen worden. "Der Begriff hat eine andere Brisanz bekommen."

Aber auch wer diesen Kontext nicht dauernd präsent hat, kann etwas anfangen mit den locker in den Räumlichkeiten platzierten Werken. Anna Artakers prächtiger Baldachin "Cloth of State" im Stiegenaufgang umreißt die Schwierigkeiten, die mit Solidarität und ihrer Deutungshoheit einhergehen können, während Marjetica Potrc in ihren Wandgemälden "The World In The Age Of Stories" anorganische Materie und lebendige Organismen aufeinanderprallen lässt. So wirkt das Zusammenspiel unterschiedlichster Elemente und Zustände wie eine historische Höhlenmalerei.

Florale Installationen (Anna Jermolaewa) haben in der Schau ebenso Platz wie tierische Barhocker (Maja Smrekar) und erzielen ihre eigentliche Wirkung nicht mit der kitschig anmutenden Oberfläche, sondern dem, was sich dahinter verbirgt. In dieser Hinsicht wirkt Roberta Limas Arbeit "Ghost Plant" noch am direktesten und verschränkt klassische Geste mit einer Analogie auf Vernetzung und Abhängigkeit.

Wie Solidarität "ohne geteilte Erfahrung, ohne geteilte Interessen" möglich sein kann, darum dreht sich dieser Parcours. Sie werde schließlich "nicht mehr über den Klassenkampf, sondern über die Einsicht unserer Verwundbarkeit" hergestellt, brachte Thun-Hohenstein einen weiteren Bezug zum Coronavirus an. Die physischen Auswirkungen der Krise wurden letztlich auch sichtbar, als Kokuratorin Gregoric nicht anwesend sein konnte und aus Slowenien via Livevideo ein kurzes Hallo ausrichtete. In Ljubljana soll "When Gesture Becomes Event" übrigens kommendes Frühjahr zu sehen sein.

(S E R V I C E - Ausstellung "When Gesture Becomes Event" von 8. Dezember bis 5. April 2021 im Künstlerhaus, Karlsplatz 5, 1010 Wien, Mo-So von 10-18 Uhr; www.k-haus.at)

