Solothurner Filmtage: Beste Schweizer Schauspieler prämiert

Prix Swissperform ging an Annina Walt, Sarah Spale, Dimitri Stapfer und Rachel Braunschweig - Mit je 10.000 Franken dotiert

Am Sonntagabend ist bei den 56. Solothurner Filmtagen der "Prix Swissperform - Schauspielpreis" für die besten Darstellerinnen und Darsteller in TV-Produktionen vergeben worden. Die Prämierten sind Annina Walt, Sarah Spale, Dimitri Stapfer und Rachel Braunschweig.

Den Spezialpreis erhielt die Baslerin Sarah Spale für ihre Rolle als Rosa Wilder in der Krimiserie "Wilder". Die erste Episode der dritten Staffel wird am Festival gezeigt. Außerdem ist Spale im Spielfilm "Von Fischen und Menschen" von Stefanie Klemm zu sehen, der in den Wettbewerben Prix du Public und Oper Prima läuft.

Annina Walt und Dimitri Stapfer wurden für ihre Leistungen in "Frieden" geehrt und als beste Nebendarstellerin (im Zürcher Tatort "Züri brännt") durfte Schauspielerin Rachel Braunschweig einen Preis entgegennehmen. Letztere ist an den Solothurner Filmtagen auch in "Spagat" von Christian Johannes Koch zu sehen.

Der "Prix Swissperform - Schauspielpreis" (ehemals Fernsehfilmpreis) ist mit je 10.000 Franken (9.282,47 Euro) dotiert und wird seit 2011 im Rahmen der Solothurner Filmtage vergeben. Die Preisverleihung wurde auf der Festivalwebsite live übertragen.

(S E R V I C E - https://www.solothurnerfilmtage.ch)