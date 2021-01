Sommerspiele Melk holen Jubiläum mit Zehn-Geboten-Episodenstück nach

Drama von zahlreichen namhaften Autoren diskutiert ab 16. Juni Fragen zu Freiheit, Moral und Pflicht - Zwei weitere Eigenproduktionen und umfangreiches Rahmenprogramm vorgestellt

Die Sommerspiele Melk holen ab 16. Juni die für das vergangene Jahr geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich ihrer 60. Saison nach. Im Schauspiel "Die 10 Gebote #wiewirlebenwollen" präsentieren namhafte Autoren je eine Episode, die sich einem der Gebote widmet und Fragen nach zukünftigen Gesellschaftsordnungen behandelt. Zusätzlich stehen zwei weitere Eigenproduktionen und ein umfangreiches Rahmenprogramm auf dem Spielplan, kündigten die Organisatoren am Montag an.

"Die vergangenen Monate haben für uns alle viele Veränderungen mit sich gebracht, deren Auswirkungen wir noch kaum erahnen", erklärte Alexander Hauer, künstlerischer Leiter des Festivals. Unter seiner Regie gehen Bernhard Aichner, Dimitre Dinev, Franzobel, Paulus Hochgatterer, Stephan Lack, Julya Rabinowich, Eva Rossmann, Cornelia Travnicek, Susanne Wolf und Feridun Zaimoglu mit Günter Senkel Fragen zu Freiheit, Moral und Pflicht nach. Im Stück sollen die unterschiedlichen Figuren in den Ruinen einer Zivilisation die Notwendigkeit von Regeln, die Folgen der gewonnenen Unabhängigkeit und das Gebot des Respekts fernab von gesellschaftlichen Normen, Zwängen und Vorgaben diskutieren. Otto Lechner wird am Akkordeon die Szenen musikalisch miteinander verbinden.

Die Sommerspiele bieten zudem zwei weitere Uraufführungen: Mit "So What?! Kann denn Liebe Sünde sein?" inszeniert Lukas Wachernig eine Bearbeitung von Carl Maria von Webers "Freischütz" mit "absurden Wendungen" und Rock- und Pop-Hits. Für Kinder wurde die von Hauer verfasste Musikrevue "Lisa Lustig und die steinernen Tafeln" angekündigt. Als Rahmenprogramm wird es zudem Workshops, Vorträge, Ausflüge und Konzerte, z.B. von Ina Regen und Bodo Wartke, geben. Karten können ab Mittwoch reserviert werden.

( S E R V I C E - Sommerspiele Melk. "Die 10 Gebote #wiewirlebenwollen" ab 16. Juni. "So What?! Kann denn Liebe Sünde sein?" ab 7. Juli. "Lisa Lustig und die steinernen Tafeln" ab 25. Juli. Programm und Karten: www.sommerspielemelk.at )