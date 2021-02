Sonderlandtag zu Raumplanung im Burgenland am Donnerstag

Zeitgleich mit Commerzialbank-U-Ausschuss und Befragung von Ex-LH Niessl - Kritik von Opposition am Vorgehen - SPÖ weist Kritik zurück

Die von der ÖVP verlangte Sondersitzung des burgenländischen Landtags zum Thema Raumplanung findet am Donnerstag, den 18. Februar, statt. Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) hat den Termin am Dienstag bekanntgegeben. Die ÖVP bringt dazu einen Dringlichkeitsantrag zur "unverzüglichen Aufnahme von Parteienverhandlungen zur Änderung des Raumplanungsgesetzes 2019" ein. Die Opposition kritisierte den Termin, die SPÖ wies die Kritik zurück.

Die Sondersitzung wird um 9 Uhr eröffnet, zeitgleich mit der dieswöchigen Sitzung des Commerzialbank-Untersuchungsausschusses und der Befragung von Ex-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Debattiert wird der Dringlichkeitsantrag ab 12 Uhr, hieß es aus dem Büro der Landtagspräsidentin gegenüber der APA. Sie werde am Donnerstagmorgen als Vorsitzende am U-Ausschuss teilnehmen. In einer Aussendung verteidigte Dunst die Terminwahl und betonte, dass sich die Fraktionen somit am Vormittag auf den Ausschuss konzentrieren können. Die Debatte des Dringlichkeitsantrags ab 12 Uhr im Landtag dauere erfahrungsgemäß rund zwei Stunden, danach sei die Sitzung wieder vorbei: "Da im Landtag aufgrund von Corona mit den halben Abgeordneten gearbeitet wird, können sich die Fraktionen hier aufteilen."

Der Termin für die Sondersitzung sorgte gleich nach Bekanntgabe für Aufregung. Die Opposition kritisierte, dass der Sonderlandtag gleichzeitig mit dem U-Ausschuss und Niessls Befragung angesetzt ist. Für die ÖVP Burgenland ist das verfassungswidrig. Es könne sich eigentlich nur um einen "schlechten Faschingsscherz" von Landtagspräsidentin Dunst handeln, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz. Die ÖVP habe den Sonderlandtag beantragt, um das Raumplanungsgesetz nach dem Einspruch des Ministerrats nochmals auf Landesebene zu diskutieren. Dass das nun gleichzeitig mit dem U-Ausschuss passieren soll, sei "kein Zufall, sondern ein Ablenkungsmanöver von Versäumnissen und Verfehlungen der SPÖ", so Ulram.

"Es ist klar gegen die Verfassung. Landtagsabgeordnete werden daran gehindert, ihr freies Mandat auszuüben", betonte Ulram, der auch Konsequenzen für Dunst forderte, sollte sie ihre Entscheidung nicht revidieren. Die FPÖ sprach in einer Aussendung von einer "überfallsartigen Einberufung" des Sonderlandtages, die "völlig inakzeptabel" sei und eine Missachtung des Landtages darstelle. Landesparteiobmann Alexander Petschnig fordert von Dunst einen neuen Termin: "Es ist ja nicht so, als ob es keine anderen Wochentage gäbe."

Grünen-Klubobfrau Regina Petrik sieht in der Terminkollision ein "schweres SPÖ-Foul und das Verlassen des demokratischen Weges". Dunst halte damit "vorsätzlich oder fahrlässig" Abgeordnete von einer Landtagssitzung fern. SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich wies die Kritik am Rande einer Pressekonferenz hingegen zurück. Das Verlangen der ÖVP auf einen Sonderlandtag werde rasch umgesetzt, um schnell weiterzuarbeiten. "Für Arbeitsverweigerung sind wir sicher nicht zu haben", sagte er.