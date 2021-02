Sondierungsgespräche in Italien - Verhandlungen über Premier

Italia Viva gegen dritte Auflage der Regierung Conte - Meinungsverschiedenheiten über mehrere Schwerpunkte des Regierungsprogramms

In Italien verhandelt die Politik am Dienstag weiter über eine mögliche Neuauflage der Regierung unter dem zurückgetretenen parteilosen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte. Mitte-Links-Parteien berieten unter Aufsicht des mit den Sondierungsgesprächen beauftragten Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, über ein gemeinsames Regierungsprogramm. Allerdings gab es Meinungsverschiedenheiten über mehrere Schwerpunkte des Programms, darunter die Justizreform.

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die Sozialdemokraten (PD/Partito Democratico) und die Linkskraft "Liberi e uguali" (Gleich und Frei) befürworten ein weiteres Kabinett unter Conte. Staatschef Sergio Mattarella drängt Insidern zufolge, dass Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri und Gesundheitsminister Roberto Speranza im Amt bleiben, um Kontinuität in der Wirtschafts- und Gesundheitspolitik zu garantieren.

Fico soll Mattarella bis Dienstagabend ein Ergebnis aus den Beratungen vorlegen. Das Staatsoberhaupt hatte sich am Freitag entschieden, die Chance auf ein neues Conte-Kabinett ausloten zu lassen. Er hatte zuvor mit allen Parlamentsparteien gesprochen. Mattarella bemüht sich, Italien vorgezogene Parlamentswahlen, die zwei Jahre vor dem regulären Ende der Legislaturperiode stattfinden würden, zu ersparen.

Gegen eine dritte Regierung Conte stemmt sich die Kleinpartei Italia Viva um Ex-Premier Matteo Renzi. Dieser hatte vor drei Wochen mit dem Rückzug seiner Ministerinnen aus dem Kabinett Conte die Regierungskrise ausgelöst.

Auf die Frage, wer neuer Premier in Italien wird, gibt es noch keine Antwort. So wurde zuletzt EU-Wirtschaftskommissar und Ex-Regierungschef Paolo Gentiloni ins Spiel gebracht. Auch die parteiunabhängige Ex-Präsidentin des Verfassungsgerichts, Marta Cartabia, könnte als Kandidatin für den Posten infrage kommen. Damit würde in Italien erstmals eine Frau einer Regierung vorstehen. Eine Fachleuteregierung unter dem früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, wird inzwischen ausgeschlossen.