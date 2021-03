Songfestival von Sanremo würdigte Filmkomponisten Morricone

Kochrevolutionär Adrià sucht neue Inspiration Für Gourmets in aller Welt ist es ein Schock: Der Spanier Ferran Adrià, seit Jahren als bester Koch des Planeten gefeiert, nimmt sich eine kreative Auszeit. Er wird sein Restaurant "El Bulli" an der Costa Brava von 2012 an für zwei Jahre schließen und keine Mahlzeiten mehr servieren.