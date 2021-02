Sonntagsöffnung - 120 Anzeigen nach Schwerpunktkontrollen in Wien

18 Betriebe überprüft - Auch Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt - Eine Person vorläufig festgenommen

Das Wiener Magistrat und die Finanzpolizei haben am Sonntag erneut Schwerpunktkontrollen bezüglich illegaler Sonntagsöffnung von Geschäften durchgeführt. 18 Betriebe wurden überprüft, wobei es rund 120 Anzeigen - zum Teil auch wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen - setzte, wie Walter Hillerer, Leiter des Einsatzteams der Stadt, am Montag in einer Aussendung informierte.

"Nicht nur, dass die Betriebe verbotenerweise geöffnet haben, werden auch die Covid-19-Schutzmaßnahmen teilweise nicht eingehalten", resümierte Hillerer. Die Anzeigen bezogen sich neben dem Öffnungszeitengesetz, das ein Aufsperren am Sonntag verbietet, auch auf das Preisauszeichnungsgesetz, die Lebensmittelinformationsverordnung oder die Straßenverkehrsordnung.

In drei Fällen seien Teile der Betriebsanlagen unbefugt betrieben und der Verkauf unverzüglich eingestellt worden, hieß es. Die Finanzpolizei entdeckte zudem sieben Schwarzarbeiterinnen und Schwarzarbeiter. Bei den Kontrollen konnten in elf Betrieben keine Arbeitszeitaufzeichnungen vorgelegt und in sieben Geschäften keine ordnungsgemäße Registrierkasse nachgewiesen werden. Eine Person wurde nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz angezeigt und von der Polizei vorläufig festgenommen.