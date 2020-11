Sonntagsöffnung - Handelsverband: Personalkosten am Sonntag hoch

Rainer Will: Es darf keinesfalls zu Offenhaltepflicht kommen - Handelsangestellte waren 2020 schon sehr belastet

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer ist mit seiner Forderung nach einer Sonntagsöffnung in der Vorweihnachtszeit nicht nur bei der Gewerkschaft und sogar kammerintern auf Ablehnung oder zumindest Skepsis gestoßen, sondern auch beim Handelsverband. Eine Sonntagsöffnung sei grundsätzlich zu begrüßen, müsse aber unbedingt auf Freiwilligkeit seitens der Händler basieren. Denn die Personalkosten am Sonntag seien hoch.

Es sei zu beachten, "dass die Personalkosten im Handel unter der Woche nach 18:30 Uhr, am Samstag ab 13:00 Uhr und am Sonntag generell aufgrund von Zuschlägen um ein Vielfaches höher sind", so Handelsverbandsgeschäftsführer Rainer Will am Donnerstag zur APA. Das sei gerade für viele kleinere Betriebe, die seit mehr als neun Monaten massiv unter der Coronakrise litten, "nicht leicht zu heben".

Überdies könne nicht jeder Händler von Umsatzzuwächsen ausgehen, in manchen Bereichen würde lediglich eine Umsatzumverteilung stattfinden. "Es darf daher keinesfalls zu einer Offenhaltepflicht kommen", so Will. "Da auch die 600.000 Beschäftigten im heimischen Handel im Coronajahr 2020 bereits belastet waren, empfehlen wir eine Sonntagsarbeit im Dezember nur auf freiwilliger Basis."