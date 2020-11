Sonntagsöffnung - ÖVP-Arbeitnehmer: Geschmacklose Entgleisung Mahrers

Wiener ÖAAB in AK mit sehr harter Kritik an Vorstoß des Wirtschaftskammerpräsidenten und Parteikollegen - Kritik auch von AK-Anderl

Die Spitze der Arbeiterkammer und auch die Arbeitnehmervertreter des ÖVP-Arbeitnehmerbundes ÖAAB in Wien sind am Donnerstag auch noch in die breite Front gegen eine Sonntagsöffnung nach dem Lockdown eingestiegen. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP-Wirtschaftsbund) war dahingehend vorgeprescht. Seine Parteikollegen vom ÖAAB sprachen gar von einer "geschmacklosen Entgleisung" Mahrers.

"Ich sehe keinerlei Sinn darin, Geschäfte an Sonntagen aufzusperren, das bringt mehr Probleme für ArbeitnehmerInnen, ihre Familien und kleine Betriebe, als es der Wirtschaft insgesamt helfen kann", sagte AK-Präsidentin Renate Anderl (SPÖ). Sie argumentierte mit Kinderbetreuungspflichten, die auch Alleinerziehende treffen, Gesundheitsaspekten, einer Wettbewerbsverzerrung in Richtung großer Ketten und wohl auch notwendig werdenden Zulieferer-Arbeiten an Sonntagen.

"Das Corona-Virus und den Lockdown als Hintertür zum arbeitsrechtlichen Raubbau zu missbrauchen, halte ich für schändlich", so der Chef der Wiener FCG ÖAAB AK-Fraktion, Fritz Pöltl, in einer Aussendung. Er sprach von einer "geschmacklosen Entgleisung" Mahrers. Für den Wiener FCG-Vorsitzenden Thomas Rasch ist der Vorstoß "ein unlauterer Versuch, auf dem Rücken der Handelsangestellten brutale Gewinnmaximierung zu betreiben". Zahlreiche Studien würden belegen, dass eine Sonntagsöffnung zu keiner Umsatzsteigerung führen.

Auch der Wiener FCG GPA-djp-Vorsitzende Peter Gattinger verurteilte den Vorstoß Mahrers. Die Beschäftigten seien im Weihnachtsgeschäft ohnehin schwer belastet. Und unisono meint die Wiener FCG-Führung: "Eine Politik gegen die Handelsangestellten und deren Familien werden wir nicht tolerieren."