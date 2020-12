Sony zog "Cyberpunk 2077" wegen Softwarefehlern vom Markt zurück

Klagen über technische Mängel und auch Gesundheitsrisiken bei dem Videospiel

Sony hat sein mit immensem Aufwand produziertes Videospiel "Cyberpunk 2077" wegen technischer Mängel wieder vom Markt zurückgezogen. Den Käufern, die das Spiel über den PlayStation Store erworben hatten, werde eine volle Erstattung angeboten, betonte der japanische Konzern am Freitag. In den vergangenen Tagen hatten Nutzer über zahlreiche Softwarefehler geklagt. Auch gab es sogar Warnungen vor von dem Spiel ausgehenden Gesundheitsrisiken.

"Cyberpunk 2077" werde nun bis auf Weiteres aus dem Playstation Store entfernt, teilte Sony mit. Die Maßnahme begründete das Unternehmen damit, dass "ein hohes Maß an Zufriedenheit der Kunden" angestrebt werde.

Das weltweit mit Riesenspannung erwartete Videospiel war in der vergangenen Woche erschienen. Schon zum Start sahen sich die Macher gezwungen, "Cyberpunk 2077" mit einem Warnhinweis zu versehen, nachdem ein Rezensent über epileptische Anfälle berichtet hatte. Das polnische Entwicklerstudio "CD Projekt Red" hielt fest, es werde nach einer "dauerhafteren Lösung" gesucht, um das Gesundheitsrisiko "so schnell wie möglich" in den Griff zu bekommen.

Diverse Rezensenten wiesen auf Softwarefehler in dem Spiel hin. Sie warfen Sony vor, ein unfertiges Produkt anzubieten. Das Erscheinungsdatum von "Cyberpunk 2077" war zwei Mal verschoben worden.

Der Aufwand bei der Herstellung des Spiels war gewaltig: Für die englischsprachige Version wurden Dialoge von insgesamt 450 Stunden Länge aufgezeichnet, gesprochen von 125 Schauspielern - darunter Hollywoodstar Keanu Reeves. Die polnische Bank BOS schätzte die Produktionskosten auf 270 Millionen Euro - damit wäre "Cyberpunk 2077" eines der teuersten Videospiele, das je entwickelt wurde.