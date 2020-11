Soravia-Konzern übernimmt Reinigungsgruppe Duo mit 650 Leuten

Über Tochter Adomo

Die Soravia-Gruppe hat erneut zugekauft. Diesmal ist es ein Deal in Oberösterreich und über die Tochter Adomo Beteiligungs GesmbH eine neuerliche Akquisition von Dienstleistungsfirmen rund um Immobilien. Über die Immobilienverwaltungs- und Facility-Management-Tochter Adomo wurde die "Duo Holding GmbH" erworben. Mit 650 Mitarbeitern decken die Duo-Firmen Gebäudereinigung, Personalmanagement sowie Haus- und Gartenbetreuung ab, sie setzten 2019 rund 22 Mio. Euro um.

Mit der nun abgeschlossenen Übernahme der Duo Holding gehen fünf operative Gesellschaften im Großraum Oberösterreich in den Besitz der Soravia-Gruppe. Die vor allem im Industriesektor verankerte Duo-Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mehrnbach im Bezirk Ried im Innkreis betreibt Niederlassungen in Braunau und Wels sowie in Passau. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

In der Adomo sind mittlerweile mehr als ein Dutzend Dienstleistungsfirmen aus dem Property- und Facilitymanagement sowie der Immo-Verwaltung zusammengefasst. Das Closing mit Duo war in diesem Jahr das vierte wichtige dieser Art. Die Gruppe bietet ihre Dienste in den Geschäftsbereichen Gebäudereinigung, Schädlingsbekämpfung, Hausbetreuung, Hausverwaltung, Immobilien Vermarktung und Beratung, Sicherheitstechnik sowie Energie- und Gebäudemanagement an.

Im zu Ende gehenden Jahr 2020 soll die Adomo auf ein Gesamtjahresvolumen von 100 Mio. Euro kommen. In den Unternehmen sind aktuell über 1.600 Mitarbeiter beschäftigt, es wird ein Immobilienvermögen von rund 3 Mrd. Euro verwaltet.