Sorge vor abruptem Ende von Coronahilfen 2021

Viele Unterstützungsprogramme laufen in vielen Ländern Europas in ähnlichen Zeiträumen aus - Vor Entscheidungen über Dividendenschranken für Banken

Vor dem Auslaufen der staatlichen Stützungsprogramme und Zahlungsmoratorien, in vielen Ländern Europa aktuell für die ersten Wochen und Monate 2021 in Sicht, wachsen Sorgen, dass das für die betroffene Wirtschaft zu abrupt ausfallen könnte - und auf einen Schlag viele krisengeschüttelte Firmen nochmals gefährdet. Dies könnte dann auch den kreditgebenden Banken auf den Kopf fallen. Auf EU-Ebene soll deshalb Vorsorge getroffen werden, dass die Hilfen gestaffelt auslaufen.

Bisher haben die zahlreichen, viele Milliarden schweren Hilfsgelder und Schutzschirme die ärgsten wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abgefedert. Einige Programme wurden bisher nur bis Jahresende verlängert oder bis ins erste Quartal. Ein vorschnelles bzw. zu gleichzeitiges Ende der Hilfen könnte Unternehmen und Haushalte unter Druck setzen, warnte gestern Mittwoch auch die Europäische Zentralbank (EZB). Dies wurde als Aufforderung an die Politik verstanden, die Prozesse dringend zu koordinieren. Politik, Aufseher, Notenbanken, Banken und Wirtschaftsvertreter wären beraten, abgestimmt vorzugehen, wenn die (gesetzlichen) Stundungen enden und Zahlungen bzw. Rückzahlungen von Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen oder Krediten wieder aufgenommen werden müssen, heißt es in der Branche.

Für die Wiederaufnahme aufgeschobener Zahlungspflichten hätten viele Unternehmen Liquidität angesammelt, sagt ein Banker. Kritisch wäre, ob in der Folge auch genug investiert werden könne. Die Zahl der Pleiten wird jedenfalls steigen, prognostizieren praktisch alle Experten.

Am Wochenende hat die Regierung in Wien bekannt gegeben, dass die Coronahilfen der Umsatzsteuersenkung, des Haftungspakets und der Steuerstundungen verlängert werden. Von 15. Jänner auf 31. März 2021 verlängert und neu gewährt werden sollen bestehende Abgabenstundungen. In dem Zeitraum sollen auch keine Stundungszinsen und Säumniszuschläge festgesetzt werden. Bis Ende März verlängert werden sollen auch die Steuerbegünstigungen für Arbeitnehmer trotz Kurzarbeit, Telearbeit oder Quarantäne. Das Programm des staatlichen Fixkostenzuschusses ist bis Juni 2021 verlängert.

Bis Ende März verlängert werden sollen auch die Steuerbegünstigungen für Arbeitnehmer trotz Kurzarbeit, Telearbeit oder Quarantäne. Einige Stützungsmaßnahmen werden länger erstreckt: Die Ermäßigung der Umsatzsteuer von 5 Prozent in der Gastronomie, Hotellerie und Kultur wird bis 31. Dezember kommenden Jahres verlängert. Bis Ende 2021 sollen alle Speisen und Getränke in der Gastronomie diesem begünstigten Steuersatz von 5 Prozent unterliegen.

Rund um die seit März geltenden Dividendenbeschränkungen für Banken, die für das heurige Jahr verhängt worden waren, ist die Debatte wieder entflammt. EZB-Direktor Yves Mersch - er ist auch Vizechef der EZB-Bankenaufsicht - hatte der Finanzbranche in der Eurozone in einem "FT"-Interview signalisiert, dass sie wohl bald wieder Dividenden ausschütten dürfen. 2021 sollte dies nach seiner Einschätzung wieder erlaubt sein, wurde hinzugefügt - zumindest dann, wenn Institute die Aufseher überzeugen, dass sie genügend Kapital haben, um die Folgen der Pandemie ausbügeln zu können. Laut "Bloomberg" will man in Frankfurt und auch bei der Notenbank London in den nächsten Wochen darüber befinden. Zur Diskussion stünde, die Dividendenschranken weiter zu verlängern oder zu lockern oder eben ganz aufzuheben. Allenfalls könnte ein Stresstest abgewartet werden, der im Jänner starten soll. Banken argumentieren damit, für Investoren interessant bleiben zu wollen, vor allem in Krisenzeiten.

Die Globalisierungskritiker von Attac forderten am Donnerstag zusätzlich zu einer Verlängerung des Verbots von Gewinnausschüttungen eine strenge Begrenzung der Boni und Managergehälter. Für Attac kommt Mersch' Ansage zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt. "Wir stecken mitten in einer schweren Wirtschaftskrise. Die Gefahr einer kommenden Pleitewelle birgt auch große Risiken für den Bankensektor. Den Banken gerade jetzt Gewinnausschüttungen zu erlauben wäre fatal und würde die Stabilität des Banksystems gefährden", fürchten die Aktivisten, die daran erinnerten, dass auch die Oesterreichische Nationalbank zu Dividendenzurückhaltung riet.