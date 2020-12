Sorgen rund um Corona-Mutation lasten stark auf Europa-Leitbörsen

Euro-Stoxx-50 schließt satte 2,7 Prozent tiefer - Corona-Mutation in Großbritannien schürt Ängste vor härteren Beschränkungen - Konjunktursensible Werte stark unter Druck

Die europäischen Leitbörsen haben am Montag einen rabenschwarzen Wochenstart hingelegt. Die neue und offenbar ansteckendere Variante des Coronavirus die derzeit in Großbritannien für einen rasanten Anstieg der Neuinfektionszahlen sorgt, schürt unter den Anlegern Ängste vor noch härteren Beschränkungen für die Wirtschaft. Unterdessen dürften auch die Verhandlungen rund um einen Brexit-Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien am seidenen Faden hängen.

Der Euro-Stoxx-50 schloss mit einem satten Minus von 2,74 Prozent bei 3.448,68 Punkten. Dabei konnte sich der Eurozonen-Leitindex noch klar von seinem Tagestief distanzieren. Gegen Mittag hatte der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Index noch ein Minus von über 4 Prozent gebaut.

In Frankfurt ging es für den DAX ebenso deutlich um 2,82 Prozent auf 13.246,30 Punkte bergab. Der Londoner FTSE-100 gab um 1,73 Prozent auf 6.416,32 Einheiten nach. Auch der CAC-40 in Paris schloss mit herben Verlusten von 2,43 Prozent auf 5.393,34 Punkte.

Britischen Wissenschaftern zufolge könnte die mutierte Virus-Version bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte. Besonders im Süden Großbritanniens hat sich die Variante sehr schnell ausgebreitet. In einigen Regionen des Landes herrschen bereits sehr strikte Ausgangsbeschränkungen. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sprach hierzu am Sonntag bereits von "enormen Herausforderungen" die auf das Land zukämen.

Auch einige europäische Länder reagierten bereits und sprachen ein Landeverbot für aus Großbritannien ankommende Flugzeuge aus. An einer EU-weite Lösung soll bereits gearbeitet werden. Laut Experten gäbe es derzeit keine Hinweise auf eine möglicherweise verringerte Wirksamkeit der Corona-Impfungen durch die mutierte Version.

Unterdessen zeichnet sich selbst wenige Tage vor Ende der Brexit-Übergangsfrist keine Einigung auf einen Handelspakt zwischen der EU und Großbritannien ab. Vor allem an der Schlüsselfrage rund um Fischereirechte spießen sich laut Medienberichten die Verhandlungen weiterhin. Auch am Montag waren keine Fortschritte in den Gesprächen erkennbar. Experten meinen, dass selbst wenn eine Vereinbarung zustande käme, diese nicht mehr rechtzeitig ratifiziert werden könne.

Eine Einigung nach monatelangen Verhandlungen war hingegen jenseits des Atlantiks zu beobachten - obgleich mit dieser am Markt schon länger gerechnet wurde. Die Demokraten und die Republikaner im US-Kongress konnten letztendlich eine Vereinbarung rund um ein weiteres US-Konjunkturpaket treffen. Insgesamt soll das Paket ein Volumen von rund 900 Milliarden Dollar umfassen.

Branchenseitig gerieten zu Wochenbeginn vor allem konjunktursensible Sektoren wie etwa die Banken- oder die Automobilbranche unter Druck. Im Euro-Stoxx-50 verloren vor allem die Aktien der niederländischen Großbank ING (minus 5,9 Prozent) und der spanischen Banco Santander (minus 4,9 Prozent).

Daneben gaben auch die Ölwerte, angesichts des Preisrutsches am Ölmarkt, klar nach. Im Eurozonen-Leitindex verloren etwa Eni deutliche 4,4 Prozent. Im Londoner FTSE-100 rutschten die Papiere von Royal Dutch Shell um 5,7 Prozent ab. Der Ölriese geht zudem für das Schlussquartal wegen Wertminderungen, Restrukturierung von Vermögenswerten und belastenden Verträgen von milliardenschweren Belastungen aus.

Auch Anteilsscheine der Reisebranche wurden von den gestiegenen Virus-Sorgen stark belastet. In London rutschten die Papiere der Airline-Holding IAG um satte 8,0 Prozent ab. Die Titel des größten europäischen Billigfliegers Ryanair verloren 5,3 Prozent.