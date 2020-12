SOS-Kinderdorf trauert um Pionierin Maria Heissenberger

Niederösterreicherin hat in Südkorea erste außereuropäische Einrichtung aufgebaut

SOS-Kinderdorf trauert um Maria Heissenberger, die als eine Pionierin der Organisation gilt. Die Niederösterreicherin ist laut einer Aussendung vom Dienstag am 23. November gestorben. Sie hatte von 1963 bis 1968 den Aufbau und das erste außereuropäische SOS-Kinderdorf im südkoreanischen Daegu geleitet.

Maria Heissenberger stammte aus Zöbern (Bezirk Neunkirchen). Nach der Handelsschule machte sie die Ausbildung zur Apostolatshelferin, trat jedoch in kein Kloster ein. "Ich wollte immer ganz ich sein", begründete sie ihre Entscheidung. Nach dem Engagement bei SOS-Kinderdorf wirkte die Niederösterreicherin weitere 23 Jahre in Südkorea in der Sozial- und Bildungsarbeit mit, baute Projekte auf und leitete selbige. Besonders wichtig war ihr der Aussendung zufolge der Einsatz für Tuberkulosekranke.