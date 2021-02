"Soulmates" bei Amazon: Liebe im Algorithmus

Die neue Serie fühlt sich wie eine lange Folge von "Black Mirror" an - Ab 8. Februar auf Amazon Prime (Von Marietta Steinhart/APA)

Es ist vielleicht nicht die romantischste Vorstellung, aber wäre es nicht schön wenn es einen Service gäbe, der uns direkt zu unserem Seelenverwandten führt? Würde das die schweren Zeiten leichter machen? Das ist die Idee im Kern von "Soulmates", einer "Black Mirror"-ähnlichen Serie, die Liebe, Beziehungen und Schicksal in sechs sehr unterschiedlichen Episoden untersucht. Ab Montag auf Amazon.

Jede der sechs Folgen von "Soulmates" beginnt mit einem Heile-Welt-Werbespot für Soul Connex, ein Biotech-Unternehmen, das es in nicht allzu ferner Zukunft gibt und das jeden Menschen mit Hilfe eines wissenschaftlichen Tests, zu seinem genetischen Seelenverwandten führt. Jede der Folgen behandelt ein neues Paar, das sich diversen Fragen stellen muss: Wenn Sie die Option hätten, würden Sie es tun? Gibt es jemanden für Sie da draußen? Oder wenn sie bereits in einer Beziehung sind, gibt es jemanden, der besser zu Ihnen passt? Und was tun, wenn ihr Seelenverwandter tot ist?

Die erste und auch beste Folge ("Watershed") führt uns in eine Welt ein, die sich gerade zu verändern beginnt, um Platz für diese weltbewegende Veränderung zu schaffen. Wir begegnen Nikki (Sarah Snook aus der US-Serie "Succession") und Franklin (Kingsley Ben-Adir aus der US-Serie "High Fidelity"), die geheiratet und eine Familie gegründet haben, noch bevor das sogenannte "Seelenteilchen" von Wissenschaftern entdeckt wurde. Sie sind glücklich in ihrer Ehe, aber wenn sie sehen wie alle um sie herum diesen neumodischen Test machen und scheinbar perfekte Romanzen haben, kommen Zweifel auf: Sind sie mit der falschen Person zusammen?

Gleichzeitig stellt man sich als Zuseher natürlich die gleichen Fragen und beginnt zu überlegen, ob man denn so einen Test selbst machen würde und ob man überhaupt an die Vorstellung von Seelenverwandten glaubt. Es ist auch kein besonders großer Sprung von dieser Idee zu einem bereits bestehenden Wisch-Dating-System, das aufgrund irgendwelcher Kompatibilitätsbewertungen den idealen Partner verspricht. Irgendwo im Silicon Valley bastelt vermutlich gerade jemand an so einer App für die wahre Liebe. Die französische Netflix-Serie "Osmosis" hat dieses Thema bereits im Jahr 2019 auf eine wirklich schöne, nachdenkliche Art und Weise erforscht.

"Soulmates" wird gerne mit Charlie Brookers Serie "Black Mirror" verglichen, weil es in der gesamten Serie um einen eHarmony-ähnlichen Service geht wie in der Folge "Hang the DJ". Das ist kein Zufall. "Soulmates" wurde von Will Bridges und Brett Goldstein ("Ted Lasso") kreiert, von denen der Erstere einen Emmy für das Mitschreiben der genialen "USS Callister"-Episode der beliebten Science-Fiction-Anthologie gewann. Und genau wie bei "Black Mirror" werden einige Episoden von "Soulmates" den Zuschauern mehr unter die Haut gehen als andere.

Jede Episode hat eine brandneue Besetzung und es gibt nicht immer genug Zeit, die Figuren in einer Dreiviertelstunde auch kennenzulernen, aber das Interessante an der Serie ist, dass sie eine einfache Frage in den Mittelpunkt stellt: Macht es einen wirklich glücklich, mit der Person zusammen zu sein, die man am meisten liebt? Die Antworten sind unterschiedlich. In der Folge "The Lovers" nutzt Alison (Sonya Cassidy) den Test, um den scheinbar glücklich verheirateten David (David Costabile) in eine heiße Affäre zu verwickeln. In "Layover" verliebt sich Mateo (Bill Skarsgard) in Jonah (Nathan Stewart-Jarrett), während er eigentlich auf dem Weg ist, seinen Seelenverwandten in Kolumbien zu treffen. Und in "The (Power) Ballad of Caitlin Jones" wundert sich eine Frau (Betsy Brandt), warum sie mit einem Psychopathen gepaart wurde.

Der US-Kabelsender AMC hat die Serie bereits um eine zweite Staffel verlängern lassen, und es ist leicht zu verstehen, warum. Es gibt mehr als genug Geschichtenfutter, um Folgen über die Gruseligkeit dieses Tests zu machen. Wie bei jeder Anthologie-Serie unterscheiden sich die Folgen in ihrer Qualität und keine kommt an das Vorbild heran, aber alle sind unterhaltsame Überlegungen zur Natur und Wissenschaft der Liebe.