Sozial-Affäre: Knallhartes Urteil gegen niederländische Behörden

Steuerbehörden hatten von mehr als 20.000 Eltern bis 2019 alle Zuschüsse für die Kinderbetreuung zurück gefordert

Mit einem vernichtenden Bericht hat eine parlamentarische Untersuchungskommission der Niederlande das Vorgehen von Behörden, Politikern und Richtern in einer Affäre um soziale Hilfen für Eltern verurteilt. "Die Basisprinzipien des Rechtsstaates wurden verletzt", heißt es in dem Bericht, der am Donnerstag in Den Haag vorgelegt wurde. Bei der Rückforderung von Kinder-Beihilfen sei vielen Eltern jahrelang "beispielloses Unrecht" angetan worden.

Die Steuerbehörden hatten von mehr als 20.000 Eltern bis 2019 alle Zuschüsse für die Kinderbetreuung zurück gefordert, selbst wenn nur kleine Formfehler vorlagen. Grundlage war ein Gesetz zur Bekämpfung von Betrug bei Empfängern sozialer Hilfen. Zahlreiche Eltern waren dadurch in große finanzielle Not geraten. Manche mussten Zehntausende Euro zurückzahlen. "Sie wurden zu Unrecht als Betrüger angesehen", hält die Kommission fest.

Die Kommission bescheinigte Ministern, Beamten, Abgeordneten und Richtern schwere Versäumnisse. Der Umfang des Problems sei zu lange heruntergespielt worden. Beamte hätten das Parlament Jahre lang unvollständig und sogar falsch informiert. Auch Verwaltungsrichter werden scharf kritisiert. Sie hätten in Prozessen an der "knallharten" Durchsetzung der Regeln festgehalten. "Damit hat die Verwaltungsjustiz ihre wichtige Funktion, individuelle Bürger zu schützen, vernachlässigt."

Die Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte hatte sich bereits bei den Eltern entschuldigt und Entschädigungen zugesagt. Das Kabinett will in der kommenden Woche über den Bericht beraten.