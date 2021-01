Sozialdemokraten installierten Beschwerdeplattform zu Coronahilfen

Oppositionspartei will Probleme mit COFAG sammeln

Der Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband (SWV) hat eine Beschwerdeplattform rund um die Arbeit der staatlichen Coronahilfsagentur COFAG installiert. Auf www.blackbox-cofag.at sollen Unternehmer ihre "Probleme mit der COFAG schildern". Die Anliegen würden dann an Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) weitergeleitet. Schließlich habe dieser kürzlich in einer Nationalratssitzung "versprochen, sich um jedes Einzelne zu kümmern", so der SWV am Donnerstag in einer Aussendung.

Der SWV bekräftigte auch die - seit der Installierung der COFAG - stetige oppositionelle Kritik, dass die Hilfsagentur keiner parlamentarischen Kontrolle unterliege.