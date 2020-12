Sozialleistungen 2 - Anschober betont Bedeutung des Sozialstaates

Sozialminister prophezeit weiteren Anstieg der Sozialquote durch Corona-Krise

Angesichts des von der Statistik Austria veröffentlichen Anstiegs der Sozialausgaben im Jahr 2019 hat Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) am Donnerstag auf die entscheidende Bedeutung eines funktionierenden Sozialstaates gerade in Krisenzeiten verwiesen. Und der Sozialminister prophezeite, dass die Sozialausgaben durch die Corona-Krise noch deutlich weiter steigen werden.

"Jede Investition in diesem Bereich trägt entscheidend dazu bei, dass aus der Gesundheitskrise keine Sozialkrise wird", betonte Anschober in einer Aussendung. "Ein starker Sozialstaat trägt in Krisenzeiten besser und rascher zur wirtschaftlichen Erholung bei und ermöglicht für Menschen aller Einkommensgruppen ein gutes Leben." Besonders in herausfordernden Lebenslagen sei eine rasche und gezielte Unterstützung für die Bürger wichtig. In der Covid-Pandemie habe sich die armutsbekämpfende, umverteilende und stabilisierende Rolle des Sozialstaates bewährt.

In Folge der gestiegenen Arbeitslosigkeit und dem krisenbedingten Rückgang des Bruttoinlandproduktes werde die Sozialquote in den kommenden Jahren noch deutlich weiter steigen, betonte der Sozialminister: "Durch die Pandemie kam es zu Mehrleistungen des Staates, z.B. im Gesundheitssystem, bei Arbeitslosengeld und Kurzarbeit. Diese außertourliche Belastung wird sich in den Sozialausgaben der nächsten Jahre enorm widerspiegeln."

Aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 habe man gelernt, dass Länder mit stabilen, sozialen Sicherungssystemen, wie Österreich, die Krise wesentlich besser und schneller bewältigen. "Damit Österreich nach der Pandemie wieder gut auf die Beine kommt, brauchen wir weiterhin einen starken Sozialstaat. Denn auf die wirtschaftliche Krise darf keine soziale Krise folgen", warnt Anschober vor möglichen Kürzungen und Einsparungen bei sozialstaatlichen Leistungen.