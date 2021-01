Sozialpartner sprechen mit Kocher über Kurzarbeitsverlängerung

Maßnahme läuft bisher bis Ende März - Besonders erfolgreiche aber auch besonders teure Unterstützung

Am Dienstagabend traf der neue Sozialminister Martin Kocher (ÖVP) mit Spitzenvertretern der Sozialpartner zusammen. Hauptthema war die Verlängerung der Kurzarbeit, die derzeit bis Ende März beschlossen ist. Minister wie auch Sozialpartner lobten vor Beginn des Gesprächs die positive Wirkung der Kurzarbeit auf den Arbeitsmarkt. Damit sei eine noch höhere Arbeitslosigkeit verhindert worden. AK und Gewerkschaft wollen aber auch andere Hilfen für Arbeitslose ansprechen.

Es gehe darum, den Arbeitsmarkt vor den Auswirkungen der Pandemie so gut es geht zu schützen und "die Kurzarbeit ist das Instrument, dass das am besten kann, bisher", so Kocher. Es sei allerdings bisher auch das Instrument, das die höchsten Kosten verursacht hat. In Österreich sind derzeit 533.000 Menschen ohne Job und weitere 440.000 Menschen in Kurzarbeit.