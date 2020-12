Sozialpartner-Zwist um Trinkgeldersatz für körpernahe Dienstleister

Tusch: Mahrer soll zu seinem Wort stehen

Der Einigung auf einen Trinkgeldersatz von 100 Euro für rund 10.000 Beschäftigte in der Kosmetik-, Friseur- und Massagebranche Mitte November folgt nun ein Zwist zwischen der Gewerkschaft vida und der Wirtschaftskammer (WKÖ). "Beschäftigte von Friseur-, Masseur- sowie Kosmetik- und Fußpflegestudios warten immer noch auf die von den Sozialpartnern auf Präsidentenebene vereinbarte Trinkgeldabgeltung für die Zeit des Lockdowns", kritisiert vida-Vertreter Christine Heitzinger.

3,30 Euro am Tag für Beschäftigte, die sich in den Monaten November und Dezember in Kurzarbeit befinden, seien mit Sicherheit keine überfordernde Summe für die Arbeitgeber in den Trinkgeldbranchen, rechnete Heitzinger heute in einer Aussendung vor.

Für November habe es zwar die Auszahlung schon gegeben, doch im Dezember haben sich die Kolleginnen und Kollegen diese 100 Euro genauso verdient", betont Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus der Gewerkschaft vida. Er fordert Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer auf, "zu seinem Wort zu stehen und dafür zu sorgen, dass es noch diese Woche die Unterschriften auf den notwendigen Zusatzkollektivverträgen gibt".

