Sozialversicherung - Mitarbeiter erhalten 1,5 Prozent mehr Gehalt

Verhandlungen zu Kollektivvertrag abgeschlossen - Einmalige Covid-Prämie beträgt 500 Euro

Die fünf Träger der Sozialversicherung sowie die Gewerkschaften GPA-dip und vida haben ihre Kollektivvertragsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen. Bedienstete erhalten mit Jänner 2021 eine Gehalts- und Lohnerhöhung von 1,5 Prozent, teilte der Dachverband am Mittwoch in einer Aussendung mit. Zusätzlich wurde eine einmalige Covid-19-Prämie für Bedienstete in den eigenen Krankenhäusern sowie Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen in Höhe von 500 Euro festgelegt.

"Mit dem Kollektivvertragsabschluss ist uns ein guter Kompromiss für alle Beteiligten gelungen", kommentierte Ingrid Reischl, die aktuell den Vorsitz in der Konferenz der Sozialversicherungsträger führt, die Einigung.