SP-Frauen fordern EU-Mindeststandards für Frauen auf der Flucht

Absage an falsches Klischee "Der Flüchtling ist männlich und jung"

Politikerinnen der SPÖ fordern anlässlich des Internationalen Frauentags am kommenden Montag (8.3.) Mindeststandards der EU zum Schutz weiblicher Flüchtender. Die sozialdemokratische EU-Abgeordnete Bettina Vollath erinnerte am Freitag bei einem Online-Pressegespräch daran, dass Mädchen und Frauen sowohl in Herkunfts-, Transit- als auch in den Zielländern der Gefahr geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt sind.

Es sei ein "neuer Tiefpunkt in Europa", wenn Mädchen hier vergewaltigt, Kinder in die Trostlosigkeit von Lagern hineingeboren würden und Mütter ihre Kinder in Zelten vor Ratten schützen müssten, so die EU-Abgeordnete. Vollath bedauerte auch die "anhaltende Blockade einiger Länder" bei den Bemühungen um eine einheitliche EU-Asylreform.

Die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Katharina Kucharovits kritisierte die "ewige Blockadehaltung" der Regierung im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik und insbesondere bei der Frage der Aufnahme von Geflüchteten beispielsweise aus den Flüchtlingslagern in Griechenland: "Es wird eiskalt einfach drübergefahren", bedauerte die Abgeordnete.

Die Asyl- und Integrationssprecherin im steirischen SPÖ-Landtagsklub, Cornelia Schweiner verwies auf positive Ansätze am Beispiel einer überparteilichen regionalen Initiative von rund 100 Personen im Bezirk Weiz, die die Voraussetzungen geschaffen haben, fünf Flüchtlingsfamilien jederzeit aufnehmen zu können.

Die drei Politikerinnen waren sich einig, dass der Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt und Übergriffen durch Mindeststandards auf europäischer Ebene verbessert und gewährleistet werden müsse. Es brauche weiters Schutz- und Rückzugsräumeräume für Frauen in den Lagern sowie eine funktionierende gesundheitliche und psychologische Betreuung.

Schweiner erinnerte auch daran, dass laut UNHCR-Statistik rund die Hälfte aller Geflüchteten weiblichen Geschlechts ist und erteilte damit ausdrücklich dem verbreiteten Klischee, wonach "der Flüchtling männlich und jung" sei, eine klare Absage. Hier brauche es dringend mehr Bewusstsein.