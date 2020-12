SpaceX: Startabbruch bei wichtigem Testflug

Unternehmen von Elon Musk zählt auf Lerneffekt

Ein wichtiger Testflug der Marsrakete der US-Weltraumfirma SpaceX von Tesla-Gründer Elon Musk musste kurz vor dem Start abgebrochen werden. "Bei einem solchen Test wird der Erfolg nicht an der Erreichung bestimmter Ziele gemessen, sondern daran, wie viel wir lernen können", schrieb SpaceX am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Website.

Der automatische Startabbruch des ersten suborbitalen Fluges des unbemannten 16-stöckigen Starship-Prototypen erfolgte eine Sekunde vor dem Start der Triebwerke, wie auf einem SpaceX-Live-Stream zu hören war. Bei dem Test sollte mit Hilfe drei neuer "Raptor"-Treibwerke eine Höhe von über 12.000 Meter erreicht werden, bevor die Landung auf einer Betonplatte in der Nähe der Startrampe in Boca Chica, Texas, erfolgen sollte. Musk will mit dem Startship-Programm zunächst Menschen zum Mond und schließlich zum Mars fliegen.